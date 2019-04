2013 hat Chinas Präsiden Xi Jinping offiziell seine Vision einer "neuen Seidenstraße" vorgestellt, rasch wurde das Projekt in "Belt and Road initiative" (BRI) umgetauft. Es besteht aus der Idee, Staaten, die am Landweg (belt) oder am Seeweg (road) ungefähr auf der Route der historischen Seidenstraße liegen, mit Verkehrs- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...