Grundsteuer, Sozialstaat, Regulierung: Zu viel Verwaltung lähmt Bürger und Wirtschaft. Wie es besser ginge.

Aktenzeichen I: Loriot in Portugal

Frank-Peter Muschiols Antwort ist eine Enttäuschung, zumindest glaubt er das. Wenn er den Haudrauf geben soll, der mit hochrotem Kopf über unerträgliche Behinderungen schimpft, über Behörden, die ihn an den Rand der Existenz drängen, nein, dann muss er leider absagen, er sieht das ein klein wenig differenzierter. Genau so formuliert es Muschiol in einer E-Mail, wenn man ihn, 69 Jahre, seit vier Jahrzehnten Unternehmer, um ein Gespräch über Bürokratie bittet. Absagen? Keineswegs. So jemanden möchte man kennenlernen.

Zu Beginn eine Geschichte, sagt Muschiol ein paar Tage später in seinem Büro am weniger glamourösen Westzipfel des Berliner Kurfürstendamms, eine Anekdote aus Portugal: Dort wurde er bei Freunden Zeuge des Versuchs, einen abgeschalteten Telefonanschluss wieder einzurichten. Es dauerte drei geschlagene Tage. Ein vollkommen unerklärbares, kaum entwirrbares Geflecht an Zuständigkeiten und Unzuständigkeiten tat sich vor ihnen auf, gepaart mit Phlegma, Desinteresse, Widerborstigkeit der örtlichen Behörden. Ein Kafka an der Algarve "oder Loriot-reif, wenn Sie lieber wollen", sagt Muschiol lachend. "Jedenfalls: Ich kam geläutert zurück."

Kuriert von der Annahme, der deutsche Staat habe nichts Besseres zu tun, als ihn zu schikanieren, zu kontrollieren oder zu regulieren. "Denn so", sagt Muschiol, "ist es eben nicht."Die Historie seiner Firma ist eine typische Berliner Melange aus Geschick und Weltgeschichte. Wirtschaftswunder, Wende, Treuhand, Boom, Bust und wieder zurück zum Boom. In den Neunzigern hatte die Firmengruppe einmal rund 1000 Mitarbeiter, heute sind es noch mehr als 300. Frank-Peter Muschiol hat die gesunde Größe gefunden. Und im Laufe dieser Jahre eine gewisse Dankbarkeit gewonnen. "Im Großen und Ganzen fühle ich mich gut aufgehoben", sagt Muschiol. So, und nach dieser Vorrede könne man nun über das Kleine und Gemeine reden, das Kleingedruckte, den Papierwust und die Fehler im System. Sagt es - und legt eine dicke Mappe auf den Besprechungstisch.

Es ist seine Anklage. Über sie wird später noch zu sprechen sein.

Aktenzeichen II: Das Monster

Wer ein deutsches Pressearchiv mit der Frage durchforstet, wie häufig das Wort "Bürokratiemonster" allein im Jahr 2018 verwendet wurde, wird im Dutzend fündig. Der Kodex zur guten Unternehmensführung. Das Mobilitätskonzept des Verkehrsministers. Die Entsenderichtlinie. Die Bundeswehr. Dürrehilfen für Bauern. DatenschutzGrundverordnung. Pkw-Maut. Allesamt "Bürokratiemonster". Als sei der deutsche Staat ein einziges gefräßiges Untier, dessen Schlund jeden Elan und alle Vernunft erbarmungslos vertilgt.

Aber kommt das der Wirklichkeit nicht auch nahe? Das deutsche Steuerwesen etwa ist als Paragrafendschungel noch viel zu freundlich umschrieben. Finanzminister Olaf Scholz hat gerade seinen umstrittenen Gesetzentwurf zur Grundsteuerreform vorgelegt. Allein den Erfüllungsaufwand für Bürger taxiert der Minister darin auf 1.339.600 Stunden. Und die Berechnungsformel ist ein eigener Fall für Mathematiker. Oder der Sozialstaat - vor lauter Rechten keine Gerechtigkeit. Jüngst wurde bekannt, dass die Bundesagentur für Arbeit rund 60 Millionen Euro an Verwaltungskosten nur dafür aufbringen muss, um 18 Millionen Euro von Hartz-IV-Empfängern zurückzufordern. Oder die Grundrente - womöglich bald nur mit einer komplizierten Bedürftigkeitsdurchleuchtung der Ämter zu haben. Die Gerichte - personell hochgradig unterversorgt. Und der Wohnungs-, Schul- und Straßenbau - alles ein Inbegriff von Schneckentempo. Wenn in Berlin Baufachleute erklären sollen, warum der Druck auf die Mieten so hoch ist, schimpfen sie als Erstes auf die Ämter in den Bezirken. Dort werde nichts genehmigt. Nur verhindert.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag befragt regelmäßig seine Mitglieder nach ihren Anliegen gegenüber der Politik. Auch dort landet das Ärgernis Bürokratie stets ganz oben. Gefolgt vom immer wiederkehrenden Appell an Kanzleramt, Ministerien und Bundestag, doch endlich Paragrafen, Instanzen und Hürden zu schleifen - und die träge Beamtenschaft zu mehr Dynamik anzutreiben.Wie passend, dass Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, ohnehin schwer unter Beschuss, gerade einen flehenden Brief an seine Ressortkollegen schickte, ihn beim geplanten Bürokratieentlastungsgesetz mit Vorschlägen zu unterstützen. Ebenso passend: Es kam bisher nichts zurück.Die Zahl, von der Altmaier und alle anderen nicht herunterkommen, ist diese: Ziemlich genau 50 Milliarden Euro Kosten entstehen in der Wirtschaft allein durch politische Entscheidungen des Bundes. Jahr für Jahr für Jahr. Die Daten stammen nicht aus einer Lobbystudie, sondern vom Statistischen Bundesamt. Fünf Minuten vom Wiesbadener Hauptbahnhof erfasst eine fleißige Bürokratiebürokratie mit 90 Mitarbeitern regelmäßig fast 10 000 Einzelpflichten; sie multiplizieren sogar das milliardenfache Lochen und Abspeichern von Rechnungen mit den darauf anfallenden Arbeitskosten.

Make bureaucracy great again

Doch sogar trotz dieses Eifers ist das Territorium des Monsters mit den 50 Milliarden noch unzureichend kartografiert. Gar nicht darin eingerechnet sind beispielsweise einmalige Anwalts- oder Beratungskosten, die sich aus Gesetzen ergeben. Ebenso wenig Belastungen aus EU- oder Landesregulierung. Das sind die großen weißen Flecken.

So weit ist es gekommen. Max Weber, der große Soziologe, konnte Anfang des 20. Jahrhunderts in seinem Opus "Wirtschaft und Gesellschaft"- trotz aller wohlformulierten Zweifel am "stahlharten Gehäuse" und den "Fachmenschen ohne Geist" mit ihrer parzellierten Seele - die Bürokratie noch ganz ohne jeden Zweifel als unerschütterliche Grundfeste staatlicher Ordnung und Vernunft denken. Als Verkörperung von Rechtsbindung und Ordnung. Anders gesagt: Die Bürokratie als das Skelett, durch das die Staatsorgane überhaupt erst funktionieren können. Man muss dazu Weber selbst zitieren: "Die Demokratie hat nur die Wahl: entweder billig durch reiche Leute im Ehrenamt verwaltet ...

