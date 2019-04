Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nordex aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 14,00 auf 15,30 Euro angehoben. Seit er die Aktie des Windkraftanlagenbauers am 10. Dezember zum Kauf empfohlen habe, sei der Kurs um 77 Prozent gestiegen, der FTSE-World-Europe-Index dagegen nur um 15 Prozent, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe nun kaum mehr Aufwärtspotenzial. Positiv hob er hervor, dass sich die langfristige Sicht in die künftige Geschäftsentwicklung verbessert habe./ck/jha/

