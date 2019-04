The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1969741641 DT.WOHNEN ANL 19/34 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1982690858 ICBC (SG) 19/22 MTN BD02 BON EUR N

CA EDM4 XFRA IE00BHZPJ015 ISHSIV-M.EMU ESC ENH.EOA EQ00 EQU EUR Y

CA EDMJ XFRA IE00BHZPJ452 ISHSIV-M.JPN ESC ENH.DLA EQ00 EQU EUR Y

CA EDMW XFRA IE00BHZPJ569 ISHSIV-M.WLD ESC ENH.DLA EQ00 EQU EUR Y

CA EDM6 XFRA IE00BHZPJ783 ISHSIV-M.EUR.ESC ENH.EOA EQ00 EQU EUR Y

CA 0IW XFRA KYG261681079 DAFA PROPERTIES GR. EQ00 EQU EUR N

CA EDMU XFRA IE00BHZPJ908 ISHSIV-M.USA ESC ENH.DLA EQ01 EQU EUR Y