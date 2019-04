The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DD5AHY5 DZ BANK CLN E.9656 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AHZ2 DZ BANK CLN E.9657 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0RL1 DZ BANK IS.A1115 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AH09 DZ BANK CLN E.9658 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AH17 DZ BANK CLN E.9659 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AH25 DZ BANK CLN E.9660 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AH33 DZ BANK CLN E.9661 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AH41 DZ BANK CLN E.9662 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0S303 DEKA TILG ANL 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19UU2 DT.BANK MTN 19/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB30K1 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04B/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB30R6 LB.HESS.THR.CARRARA04L/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB30U0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04C/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB32Q4 LB.HESS.THR.CARRARA04W/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4WW5 LB.HESS.THR. IHS 19/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4WX3 LB.HESS.-THR.ZI.DI. 19/34 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13H69 LBBW STUFENZINS 19/36 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013415940 SFIL 19/22 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA FR0013416146 AUCHAN HLDG 19/25 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US00206RFZ01 AT + T 18/21 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US931142EL30 WALMART 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US931142EM13 WALMART 19/26 BD02 BON USD N

CA XFRA US931142EN95 WALMART 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1963834335 DZ BANK IS.A1117 BD02 BON USD N