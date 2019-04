The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B049226 UNICR.BK AUS. 12-19 MTN BD00 BON EUR N

CA ITKB XFRA BE6258027729 AB INBEV 13/20 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A169HF7 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD00 BON EUR N

CA HESR XFRA DE000A1KRBD1 HESSEN SCHA.12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0011212232 UNEDIC 12/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA PL0000109633 POLEN 16-19 ZO0419 BD00 BON PLN N

CA XFRA DE000DK0EQ79 DEKA IHS MTN S 7429 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5MP7 LB.HESS.THR.CARRARA04O/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SMP8 LBBW STUFENZINS 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0214954150 IBERCAJA BCO 07-19 BD01 BON EUR N

CA OF2T XFRA FR0000189151 REP. FSE 03-19 O.A.T. BD01 BON EUR N

CA OF3N XFRA FR0010464321 CIE F.FONCIER 07/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US035242AL09 ANHEUSER-BUSCH IN. 16/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US571903AR49 MARR. INTL 16/22 Q BD01 BON USD N

CA 0HNC XFRA US035240AD27 ANH.-BUSCH INBEV 16/22 BD02 BON USD N

CA GOS3 XFRA US38141GVT83 GOLDMAN SACHS GRP 16/19 BD02 BON USD N

CA GOS2 XFRA US38141GVV30 GOLDMAN SACHS 16/19 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US912796QC69 US TREASURY BILL 04/25/19 BD02 BON USD N

CA ZCC1 XFRA USU14482AD22 CARMIKE CINEMAS 2023 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0297507773 GE CAPITAL UK F.07/19 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1048622689 POLY REAL EST.FIN. 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1059004496 AZURE ORB.II I.F. 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1060906374 BMW FIN. NV 14/19 MTN BD02 BON NOK N

CA N4WV XFRA XS1397740603 NATIONWIDE BLDG 16/19 FLR BD02 BON GBP N