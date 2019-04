FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.033 EUR

VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.110 EUR

VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.024 EUR

4A4B XFRA GB00BK1PTB77 AGGREKO PLC LS-,04832911 0.204 EUR

8HG XFRA GB00BYRJH519 HASTINGS GROUP HLD.LS-,02 0.104 EUR

1AW XFRA US04010E1091 ARGAN INC. DL-,15 0.221 EUR

LQ7K XFRA LU0487180605 GS+P FDS DEUTSCHLAND AK.R 1.400 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.060 EUR

1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.062 EUR

0YT XFRA GB0004478896 HUNTING PLC LS-,25 0.004 EUR

HNX1 XFRA CH0244017502 CONZZETA AG NAM. SF 2 15.776 EUR

IDV1 XFRA SE0000107203 INDUSTRIV. C 0.551 EUR

JL0 XFRA GB00BVC3CB83 JOHN LAING GROUP LS -,10 0.089 EUR

GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.111 EUR

VUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BDD 0.075 EUR

T2K1 XFRA US8938702045 TRANSP.DE GAS B ADRREGS/5 0.901 EUR

EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.022 EUR

1F1A XFRA FR0013286028 FIGEAC AERO 17/22 CV 0.145 EUR