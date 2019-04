FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.04.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 23.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.04.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

RTA XFRA US7677541044 RITE AID DL 1

N4RN XFRA NL0012365084 NSI N.V. NEW EO 3,68

BGPA XFRA NL0000337319 KONINK.BAM GP TOON.EO-,10

CRLN XFRA CH0008702190 CICOR TECHNOL.NAM. SF 10

1YQA XFRA CH0435377954 SIG COMBIBLOC SERVICES NA

ICL XFRA SE0005003217 CELL IMPACT AB B

SQG XFRA CH0014284498 SIEGFRIED HL NA SF 2