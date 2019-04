Detroit (ots/PRNewswire) - Caresoft Global wurde bei einer Preisverleihungszeremonie am 8. April in Detroit zum Preisträger des Automotive News PACE Award 2019 ernannt. Die renommierte Auszeichnung würdigt Automobilzulieferer für hervorragende Innovation, technologischen Fortschritt und Geschäftsentwicklung.



Caresoft Global wurde ausgezeichnet für seine Innovation im Bereich des wettbewerbsfähigen Gesamtfahrzeug-Benchmarking durch den Einsatz von Computertomographie.



Caresoft Global hat eine bahnbrechende Technologie und einen wegweisenden Prozess entwickelt, um technische Erkenntnisse und umsetzbare Informationen zu heutigen Fahrzeugen durch den Einsatz von Daten aus einem Hochenergie-CT-Scan zu erhalten. Der zum Patent angemeldete Prozess von Caresoft Global wird eingesetzt, um äußerst genaue und detaillierte 3D-Konstruktionsdaten von Gesamtfahrzeugen zu erstellen, die für viele hochentwickelte Konstruktionssimulationen wie virtuelle Crash-Analyse und elektrische Simulationen verwendet werden können.



Caresoft Global hat die Gesamtfahrzeugdaten auch in seine unternehmenseigene Virtual-Reality-Plattform eingespeist - die Suite Cornea Extended Reality. Auf dieser Plattform für erweiterte Realität können Kunden die gesamte Montage des Fahrzeugs visualisieren und in virtueller Realität mit jedem Ort der Welt kollaborieren und Designs überprüfen.



Die Technologie von Caresoft Global hat die Zeitleiste für Forschung und Entwicklung für seine Kunden reduziert und die Produktentwicklungsstrategien transformiert. Das Unternehmen hat diese neue Technologie bei mehr als 45 globalen Autoherstellern und Zulieferern bereitgestellt, um die Produktentwicklungskosten und Vorlaufzeiten zu reduzieren.



"Die globale Automobilindustrie erlebt zurzeit ihre tiefgreifendste und umwälzendste Veränderung seit der Einführung des Patent-Motorwagens von Karl Benz vor fast 135 Jahren. In dieser Phase steht außer Frage, dass die Branche von technologischen Hebeln wie Elektrifizierung, künstliche Intelligenz und autonomen Fahrersystemen angetrieben wird, während Fertigungsentscheidungen zunehmend davon motiviert sind, unsere natürliche Umwelt zu bewahren. Bei Caresoft spielen wir eine entscheidende Rolle bei dieser Veränderung", sagte Mathew Vachaparampil, President und CEO von Caresoft Global. "Wir sehr uns selbst nicht als Benchmarking-Unternehmen, sondern eher als Critical-Path-Technologiepartner, der es seinen Kunden ermöglicht, die erforderliche Zeit, um ihre Produkte auf den Markt zu bringen, drastisch zu verkürzen und somit ihre Wettbewerbsfähigkeit wesentlich zu steigern. Wir arbeiten Seite an Seite mit unseren OE-Partnern und Zulieferern zusammen, um die relevantesten Daten und Erkenntnisse zu liefern, damit sie als Revolutionierer fungieren können, anstatt passiv revolutioniert zu werden. Unsere Technologie und unsere analytischen Benchmarking-Tools liefern sofortige umsetzbare Informationen und unsere hochentwickelten VR- und AR-Suites beschleunigen die virtuelle Validierung. Wir werden weiterhin F&E-Strategien bei den führenden Herstellern und Lieferanten beeinflussen und dabei mithelfen, ihre Produktpläne zu transformieren."



"Die PACE-Auszeichnung hat uns darin bestärkt, dass unsere Lösungen messbare Ergebnisse für unsere Kunden liefern, und motiviert uns dazu, die Grenzen davon, was getan werden kann, um die Anforderungen unserer Kunden zu unterstützen, weiter zu verschieben.



Die 25. jährlichen PACE Awards wurden von Automotive News und der Automotive Parts Manufacturers' Association (APMA) vergeben. Die Regierung von Kanada war ein Platin-Sponsor. Der Wettbewerb stand Lieferanten offen, die Produkte, Prozesse, Materialien oder Dienstleistungen direkt an Hersteller von Autos oder LKW erbringen. Der Automotive News PACE Award wird weltweit als die Benchmark der Branche für Innovation anerkannt.



Caresoft Global hat einen Automotive News PACE Award nach einer umfangreichen Bewertung durch eine unabhängige Jury, die eine umfassende schriftliche Bewerbung und eine Standortbesichtigung umfasste, erhalten.



Die vollständigen Details des Automotive News PACE Awards sind verfügbar auf www.autonews.com/pace.



Über Caresoft Global



Caresoft Global ist ein Unternehmen für technologieorientierte Kontruktionslösungen, das in den Bereichen Automotive Benchmarking, AR- und VR-Technologien, Produktentwicklung, Kostenoptimierung und Aftermarket-Strategien tätig ist. Caresoft Global arbeitet mit mehr als 100 Herstellern an mehr als 20 weltweiten Standorten in Nordamerika, Europa, Asien, Australien, Afrika und Südamerika zusammen.



