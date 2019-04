IRW-PRESS: Eyecarrot Innovations Corp.: MLS-Team Sporting KC wird Partner von Eyecarrot für Hochleistungs-Augentraining mit Binovi

MLS-Team Sporting KC wird Partner von Eyecarrot für Hochleistungs-Augentraining mit Binovi

Eyecarrot Innovations Corp. (Eyecarrot) (TSX-V: EYC | OTCQB: EYCCF) gibt eine neue Partnerschaft mit dem MLS [Major League Soccer] -Team Sporting Kansas City und dem State-of-the-Art Pinnacle National Development Center bekannt, der Trainingsstätte von Sporting KC und den USA National Soccer Teams ist.

Sporting Kansas City hat acht Spielzeiten in Folge die Playoffs um den MLS Cup [Pokal] erreicht und zuletzt 2018 den ersten Platz in der Western Conference erreicht. Als Gründungsmitglied der Major League Soccer hat Sporting KC vier U.S. Open Cup Titel, zwei MLS Cup Meisterschaften und einmal die Supporters Shield [Auszeichnung für die punktbeste Mannschaft der regulären Saison] gewonnen.

In der heutigen Zeit versucht jede Organisation, sei es im Profisport oder im Hochschulsport, ein perfektes Gleichgewicht zwischen körperlicher Leistung und Verletzungsminimierung zu erreichen. Die Abstimmung zwischen diesen beiden Aspekten wird durch ein ausgewogenes Verständnis der technologischen Auswertung und einen umfassenden Ansatz zur Integration der Technologien in die Teamumgebung erreicht. Wir sind sehr erfreut, Binovi Touch in unser Programm zu integrieren, um bei den ersten Untersuchungen unserer Sportler/-innen bei der Rehabilitation nach einer Gehirnerschütterung zu helfen, unsere Sportler/-innen zu testen, um ein gründliches Profil des Sehvermögens aller Sportler/-innen auf allen Ebenen unserer Organisation zu entwickeln und individuelle Augentrainingsprotokolle für ihre jeweiligen Sehschwächen zu erstellen. Der Fußballsport kann stark durch die verschiedenen Komponenten des Auges bei einem Sportler/einer Sportlerin beeinflusst werden: Sehschärfe, Tiefenwahrnehmung, blinde Flecken, visuelle Wahrnehmung und Augen-Hand-Koordination. Das Augentraining mit Binovi Touch wird für alle Sportler/-innen gewinnbringend sein und dazu beitragen, ihr Spiel auf dem Feld zu verbessern, kommentierte Kurt Andrews, MAT, LAT, ATC, PES, CES, Director of Sports Medicine, Head Athletic Trainer [Cheftrainer] for Sporting KC.

Darüber hinaus bietet Sporting KC Jugendfußball-Camps und -Programme an, die darauf ausgerichtet sind, die Spieler/-innen dort abzuholen, wo sie sich in ihrer Entwicklung befinden. Diese Camps und zusätzliche Trainingsprogramme für Spieler/-innen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Fähigkeiten werden das ganze Jahr über angeboten.

Lernen kann in jedem Lebensalter stattfinden. Junge Sportler/-innen haben eine größere Chance, ihre Lernschwelle zusammen mit ihren körperlichen Fähigkeiten anzuheben. Wir haben einen direkten Zusammenhang zwischen Erfolg in der Schule und herausragenden Leistungen im Sport beobachtet, wenn Augentraining in die Entwicklung junger Sportler/-innen integriert wird, sagte Adam Cegielski, CEO von Eyecarrot Innovations Corp.

Eyecarrot Innovations Corp. freut sich auf eine langjährige Partnerschaft mit Sporting Kansas City und seinen verschiedenen Initiativen zur Entwicklung von Sportler/-innen.

Über Sporting KC

Sporting Kansas City, oft auch als Sporting KC bezeichnet, ist ein professioneller amerikanischer Fußballclub der Major League Soccer (MLS) in Kansas City, Kansas, mit Hauptsitz und historischer Lage in Kansas City, Missouri. Der Verein tritt als Mitglied der Western Conference in Major League Soccer (MLS) an, nachdem er 2015 nach zehn Spielzeiten in der Eastern Conference in die Western Conference zurückgekehrt war.

Über Eyecarrot Innovations Corp.

Bei Eyecarrot steht gutes Sehvermögen im Vordergrund. Wir bemühen uns darum, Sehtherapie und Sports Vision Training durch eine verbesserte Technologie, bei der Software, Hardware, Daten sowie Expertenwissen und Erkenntnisse vereint werden, zugänglicher zu machen, um Patienten und Athleten weltweit zu helfen. Mit Binovi engagieren wir uns, die Zusammenarbeit zwischen Optikern, Therapeuten, Trainern und ihren Kunden zu maximieren. Unser Ziel ist es, als Grundlage für konstruktive Innovationen in der Sehtherapie und im Sports Vision Training zu dienen.

