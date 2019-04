Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA endet der Rentenhandel nach einer verkürzten Sitzung schon um 20.00 Uhr MESZ.

FREITAG: Am Karfreitag ruht der Börsenhandel in Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Niederlande, Österreich, der Schweiz, Spanien und den USA.

MONTAG: Am Ostermontag findet in Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Niederlande, Österreich, der Schweiz und Spanien kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die USA und China haben in ihrem Handelsstreit einen vorläufigen Zeitrahmen für die nächste Runde der Gespräche festgelegt. Die Vertragsunterzeichnung sei dann für Ende Mai oder Anfang Juni geplant, berichtet ein Informant. Nach dem vorläufigen Zeitplan soll US-Handelsbeauftragter Robert Lighthizer in der Woche ab dem 29. April nach Peking reisen, berichtet die informierte Person weiter. Sein chinesischer Gegenpart Liu He werde in der Woche ab dem 6. Mai in Washington erwartet. Allerdings laufen die Gespräche weiter, und beide Seiten haben schon früher Termine, bis zu denen eine Einigung hätte erzielt werden sollen, verstreichen lassen. Der Informant sagte, wenn hochrangige Vertreter Chinas und der USA eine Einigung erreicht hätten, werde es noch einige Wochen brauchen, die Vereinbarung in einen Vertragstext und legal verbindliche Formulierungen zu gießen. Der erhoffte Tag der Unterzeichnung durch die Präsidenten beider Länder könne der Memorial Day sein. Das Weiße Haus und das Büro des Handelsbeauftragten wollten zu den Angaben keine Stellung nehmen.

TAGESTHEMA II

Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank Fed zufolge im Frühjahr langsam expandiert, einige Sektoren erwarten jedoch eine Belebung in den kommenden Monaten. Die zwölf Regionaldistrikte der Fed sahen in den jüngsten Wochen eine leichte bis moderate Wachstumsbelebung, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank hervorgeht, das die Zeit bis zum 8. April betrachtet. Einzelhändler hatten laut dem Bericht eine verhaltene Nachfrage, was sie teils auf die kalte Witterung zurückführten. Händler in Cleveland hätten sich optimistisch gezeigt, dass sie die Lage wieder verbessern werde. Durchwachsen war die Entwicklung auch im Tourismus-Sektor. So habe die Belegung der Hotels in New York deutlich unter dem Vorjahreswert gelegen. Die Region um Philadelphia profitierte dagegen von dem langen Winter, der mehr Ski-Gäste in die Hotels brachte. Insgesamt hätten Arbeitgeber berichtet, dass es schwer für sie sei, qualifiziertes Personal für die Industrie und den Bau zu finden. Viele hätten berichtet, dass sie die Löhne moderat erhöht hätten. Positive Zeichen sende der Häusermarkt, heißt es im Beige Book weiter. Die niedrigen Zinsen könnten auf eine erhöhte Zahl verkaufter Häuser im Frühjahr hinwirken.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Zooplus AG, Umsatz 1Q

08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1Q

08:00 NL/Unilever NV, Trading Statement 1Q

10:00 DE/Puma SE, HV

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/American Express Co, Ergebnis 1Q

18:00 FR/Accor SA, Umsatz 1Q

Im Laufe des Tages

- DE/Wirecard AG, Ende des durch die BaFin verhängten Short-Handelsverbots

- FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Axel Springer 2,10 Euro Beiersdorf 0,70 Euro Ferratum 0,18 Euro Reckitt Benckiser 100,2 Pence

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise März PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,1 zuvor: 55,4 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 44,8 zuvor: 44,1 - FR 09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,7 zuvor: 49,1 09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,8 zuvor: 49,7 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,3 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,9 zuvor: 47,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,6 zuvor: 51,6 - US 14:30 Philadelphia-Fed-Index April PROGNOSE: 11,0 zuvor: 13,7 14:30 Einzelhandelsumsatz März (ursprünglich 16.4.2019) PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 205.000 zuvor: 196.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,8 zuvor: 55,3 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,9 zuvor: 52,4 16:00 Index der Frühindikatoren März PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:00 Lagerbestände Februar (ursprünglich 16.4.2019) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2022 Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2023 Auktion 0,00-prozentiger neuer Anleihen mit Laufzeit März 2025 im Gesamtvolumen von 7,75 bis 9,25 Mrd EUR 11:50 FR/Auktion 1,10-prozentiger Inflationsschutzanleihen mit Laufzeit Juli 2022 Auktion 0,10-prozentiger Inflationsschutzanleihen mit Laufzeit März 2028 Auktion 0,10-prozentiger Inflationsschutzanleihen mit Laufzeit Juli 2047 im Gesamtvolumen von 1 bis 1,5 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.150,00 -0,27 S&P-500-Future 2.893,00 -0,26 Nikkei-225 22.099,31 -0,80 Schanghai-Composite 3.251,21 -0,37 +/- Ticks Bund -Future 164,56% 21 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.153,07 0,43 DAX-Future 12.198,00 0,68 XDAX 12.172,90 0,68 MDAX 25.796,82 0,09 TecDAX 2.813,09 -0,12 EuroStoxx50 3.477,73 0,41 Stoxx50 3.162,31 -0,00 Dow-Jones 26.449,54 -0,01 S&P-500-Index 2.900,45 -0,23 Nasdaq-Comp. 7.996,08 -0,05 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,35% -10

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der Aktienmarkt wird am Gründonnerstag zur Handelseröffnung leicht im Minus erwartet. Damit könnte eine beeindruckende Gewinnserie des DAX zu Ende gehen. Am Morgen wird zunächst auf die Wall Street geschaut, die von der Pharmabranche belastet zur Schwäche neigte. Aber auch Gewinnmitnahmen vor dem langen Osterwochenende dürften etwas auf den Kursen lasten. Am Vormittag stehen dann die Einkaufsmanagerindizes aus Europa auf der Agenda, die weiterhin auf eine schrumpfende Industrieproduktion hindeuten dürften. Mit Blick auf den kleinen Verfalltermin am Terminmarkt steht im DAX die 12.000er Marke im Fokus.

Rückblick: Gut behauptet - Nach überzeugenden Konjunkturdaten aus China ging es an den Börsen nach oben. Gefragt waren die zyklischen Sektoren Automobilbau, Technologie und Chemie. Pharmawerte waren mit minus 1,7 Prozent schwächster Sektor. Hier belastete neben der Umschichtung in zyklische Werte auch die "Medicare-for-All"-Debatte in den USA. Roche notierten trotz überzeugender Geschäftszahlen 0,8 Prozent niedriger, Fresenius und FMC verloren je über 3 Prozent. ABB zogen nach überzeugendem Zahlenausweis und dem überraschenden Rücktritt von CEO Ulrich Spiesshofer 5,4 Prozent an. Vontobel sah darin kein Problem. Ericsson stiegen nach guten Geschäftszahlen um fast 5 Prozent. Nach Zahlenvorlage gaben Danone 0,1 Prozent nach, Händler verwiesen auf die Rotation aus defensiven Werten - die Zahlen selbst wurden nicht kritisiert. Die Aktie des Fußballklubs Ajax Amsterdam sprang um 9 Prozent. Die Niederländer hatten im Viertelfinalrückspiel der Champions League mit 2:1 bei Juventus Turin gesiegt. Die Aktie des italienischen Vereins brach um 17,6 Prozent ein.

DAX/MDAX/TECDAX

