Dass Netflix als der erste unter den großen Publikumslieblingen am Dienstagabend seine Quartalsbilanz vorlegte und ernüchternde Perspektiven ablieferte, interessierte die meisten Trader im technologielastigen Nasdaq 100 nicht mehr als das Rauschen der Blätter im Wind. Heute geht es an der Nasdaq um die Abrechnung der in den USA äußerst wichtigen Index-Optionen. Da lassen sich die großen Trader am Terminmarkt von Netflix nicht in die Suppe spucken.

Den vollständigen Artikel lesen ...