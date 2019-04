...wie man einen Weltkonzern für Nahrungsmittel umbaut. Alle anderen können zuschauen, z.B. Danone in Paris, Kraft Heinz in New York, die sich in der gleichen Situation befinden: Alte Produkte müssen raus, neue Produkte entweder entwickelt oder gekauft werden und Mark Schneider ist bis jetzt der große Kapitän. Man sieht es auch dem Trend an: Nicht aufregend aber bergauf.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info