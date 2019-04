flatex Morning-news Gold: Der Preis für eine Feinunze Gold fiel in den letzten Tagen ...

Der Preis für eine Feinunze Gold fiel in den letzten Tagen wieder signifikant zurück. Zusätzlich drückten die am Mittwoch während der asiatischen Handelszeit veröffentlichten starken chinesischen Wirtschaftsdaten auf den Goldpreis. Gemäß eines aktuellen Reuters-Berichts fielen zudem die im größten Gold-ETF - dem SPDR-Gold Fund - gehorteten Goldmengen in 2019 um bereits 4,5 Prozent. Die bis dato an den Aktienmärkten stattfindende Hausse lässt Gold ohne Rendite, Zins und Zinseszins naturgemäß also weniger glänzen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 07. März 2019 bei 1.280,89 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 25. März 2019 bei 1.324,61 US-Dollar, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher zu ermitteln. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 1.298/1.303/1.308/1.314 und 1.325 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 1.335/1.341 und 1.352 US-Dollar. Die nächsten Unterstützungen kämen bei den Projektionen zur Unterseite von 1.271/1.264/1.254 und 1.248 US-Dollar in Betracht.

