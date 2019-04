Ein gesicherter Millionenkredit treibt die Aktien des angeschlagenen Windradherstellers Senvion am Donnerstag vorbörslich weiter raketenartig nach oben. Auf der Handelsplattform Tradegate schossen sie um satte 80 Prozent hoch, nachdem sie am Vortag schon 43 Prozent gewonnen hatten.

Senvion habe einen verbindlichen Kreditvertrag über 100 Millionen Euro "mit seinen Kreditgebern und wesentlichen Anleihegläubigern" unterzeichnet, wie das Unternehmen am Vorabend mitteilte. Damit könne der Betrieb fortgesetzt werden.

Senvion hatte vergangene Woche für die beiden deutschen Gesellschaften Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. In kurzer Zeit verlor der Windradherstellers rund zwei Drittel an Börsenwert, bis zum Vortag konnte sich die Aktie aber schon wieder mehr als verdoppeln. Nun sattelt sie nochmals einiges darauf./niw/tih/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

