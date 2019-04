Gestoppte bzw. gedrehte Serien: World Wrestling Entertainment -2,03% auf 96,11, davor 7 Tage im Plus (10,04% Zuwachs von 89,15 auf 98,1), LINDE +0,16% auf 159,55, davor 7 Tage im Minus (-3,04% Verlust von 164,3 auf 159,3), Andritz -0,47% auf 42,76, davor 6 Tage im Plus (7,24% Zuwachs von 40,06 auf 42,96), Nemetschek -2,09% auf 150, davor 5 Tage im Plus (2,47% Zuwachs von 149,5 auf 153,2), SW Umwelttechnik -8,33% auf 19,8, davor 5 Tage im Plus (52,11% Zuwachs von 14,2 auf 21,6), Palfinger -0,86% auf 28,9, davor 5 Tage im Plus (7,56% Zuwachs von 27,1 auf 29,15), Suess Microtec -1,16% auf 11,96, davor 5 Tage im Plus (17,7% Zuwachs von 10,28 auf 12,1), TECDAX -0,12% auf 2813,09, davor 5 Tage im Plus (2,73% Zuwachs von 2741,68 auf 2816,58), Siemens Healthineers -3,05% auf 37,55, davor 5 Tage ...

