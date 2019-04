Nestle - Q1 Umsatz 22,18 Mrd CHF (Prog 22,10) , org Wachstum 3,4% (Prog 2,8%) , bekräftigt Prognose 2019 USA und China streben Handelsabkommen für Ende Mai/ Anfang Juni an, WSJ Während Martin Zielke wohl weiterhin die Fusion favorisiert, will sich Christian Sewing nicht drängen lassen (Welt) Adva Optical macht zum Jahresauftakt Gewinn - Im Vorjahr noch Verlust von 2,4 Mio Euro Continental hat bei den europäischen Wettbewerbshütern Beschwerde gegen Patente von Nokia eingereicht Daimler steckt rund 100 Mio Euro in die Batteriefirma Sila Nano und erhält dafür einen Anteil von 10% (FAZ) Deutsche Bank in Geldwäsche in Russland verwickelt - neue Zahlen, FT, S. 12 Post weist Datenschutzvorwürfe zurück - Briefgeheimnis bleibt ...

