Der deutsche Staat hat im ersten Quartal deutlich mehr Geld durch die Tabaksteuer eingenommen. Die Produzenten forderten in den ersten drei Monaten Steuerzeichen im Wert von 3,62 Milliarden Euro an, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden berichtete. Das waren 11,6 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Die Menge der damit zu produzierenden Zigaretten legte um 10,6 Prozent auf 18,62 Milliarden Stück zu. Für Pfeifentabak lag die Mengensteigerung sogar bei 58 Prozent, weil hier die modischen Wasserpfeifentabake stark nachgefragt sind.

Auf einen höheren Tabakkonsum lassen die Einnahmen aber nicht zwingend schließen, warnten die Statistiker. Schließlich werde nur der Bezug der Steuerzeichen durch die Hersteller registriert. Wann die Waren in den Verkauf kommen, sei unklar. Starke Schwankungen seien durchaus üblich./ceb/DP/jha

