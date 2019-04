Der Spezialist für optische Leiterverbindungen hat zwar schon fast 40 % Kursgwinn in den letzten sechs Monaten hinter sich, die er heute mit den Ergebnissen belegen muss, aber in der neuen 5 G-Welt ist auf diese Technik nicht zu verzichten. Welche Aufträge daraus erwachsen, lasen Sie bereits in der Actien-Börse und dort wird das Thema vertieft. Bitte auf AB-Daily achten oder die Actien-Börse in der kommenden Woche. Kursziele bis 11 oder 12 Euro bleiben angesagt. Aktuell 9,40.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info