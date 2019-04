Seit letzter Woche ist er da, Jeff Bezos' Brief an die Amazon (WKN:906866)-Aktionäre. Eine Veröffentlichung, die mittlerweile an die Aufregung rund um Warren Buffetts Brief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) heranreicht. Es wird gar diskutiert, ob der Amazon-Brief nicht sogar die bessere Lektüre für Investoren sei. Auch wenn man nach nur drei gelesenen Worten hier keine Wertung abgeben sollte, so würde ich mich, wenn ich denn müsste, tatsächlich für Jeff Bezos und Amazon entscheiden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...