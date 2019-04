Nach sechs freundlichen Handelstagen in Folge dürfte der Dax +0,43% am Gründonnerstag zum Handelsstart einen kleinen Teil seiner jüngsten Gewinne abgeben. Der X-Dax als vorbörslicher Indikator für den Leitindex signalisierte am Morgen ein kleines Minus von 0,1 Prozent auf 12.135 Punkte. Erst am Vortag hatte das deutsche Börsenbarometer bei 12.195 Zählern ein neues Verlaufs-Halbjahreshoch erklommen ...

