Herbert Diess hatte in einem Interview erklärt, die Lager in Westchina seien ihm nicht bekannt. VW verteidigt den Konzernchef gegen Vorwürfe.

VW-Konzernchef Herbert Diess hat Vorwürfe zurückgewiesen, von Umerziehungslagern für muslimische Uiguren in der westchinesischen Provinz Xinjiang nichts zu wissen. Diess sei sich der Lage in der Region "natürlich bewusst", sagte ein Konzernsprecher am Mittwoch.

Auch deshalb sei das Unternehmen bemüht, einen Beitrag zur Entwicklung der Region und zum Zusammenhalt der dortigen Bevölkerung zu leisten. "Gerade mit Arbeitsplätzen für alle Volksgruppen am Standort Urumqi wird das soziale Umfeld maßgeblich verbessert", betonte der Sprecher.

Margarete Bause, Grünen-Sprecherin für Menschenrechtspolitik, ...

