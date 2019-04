Nordkorea hat die USA aufgefordert, US-Außenminister Mike Pompeo als Chefunterhändler in den Verhandlungen über die nukleare Abrüstung Nordkoreas auszutauschen. Das berichtet die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Pompeo solle demnach mit einem "sorgfältigeren und reiferen" Verhandler ersetzt werden.



Dem US-Außenminister warfen die Nordkoreaner vor, für Schwierigkeiten in den Abrüstungsgesprächen verantwortlich zu sein. Die Forderung Nordkoreas stellt den nächsten Rückschlag in dem angespannten Verhältnis zwischen beiden Ländern dar. Zuletzt hatte das gescheiterte Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un für schlechte Stimmung gesorgt. Vor allem bei der entscheidenden Frage der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel wurden bisher keine großen Fortschritte erzielt.