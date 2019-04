Zürich - Der Procimmo Swiss Commercial Fund 56 realisiert erneut ein gutes Jahresresultat. Die Anlagerendite erhöht sich per 31. Dezember 2018 auf 6.15% (5.74% per 31.12.2017) und die Eigenkapitalrendite («Return on Equity») beträgt 5.93% (5.73% per 31.12.2017). Die steuerbefreite Dividende beläuft sich erneut auf CHF 5.00 pro Anteil.

Das Total der Erträge liegt am Ende des Geschäftsjahrs (01.01.2018-31.12.2018) bei CHF 16'375'199.- (CHF 10'236'304.- per 31.12.2017), während das Total der Aufwendungen sich auf CHF 5'606'370.- (CHF 3'608'620.- per 31.12.2017) beläuft. Der Nettoertrag ist stark ...

