Die Serienfertigung der ersten solaren Elektrofahrzeuge von Sono Motors wird in Schweden stattfinden. Geplant sind 260.000 Fahrzeuge in acht Jahren. Das erste Serien-Solar Electric Vehicle (SEV) des deutschen Mobilitätsanbieters Sono Motors wird in Schweden gefertigt. Wie Sono Motors mitteilte, werde die erste Generation des Sion von National Electric Vehicle Sweden (NEVS) am Standort Trollhättan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...