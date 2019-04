LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im April erneut eingetrübt. Der vom Forschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex fiel um 0,3 Punkte auf 51,3 Zähler, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten dagegen im Schnitt einen leichten Anstieg auf 51,8 Punkte erwartet. Es war der zweite Rückgang in Folge, nachdem sich die Stimmung zwischenzeitlich von ihrem zu Jahresbeginn erreichten mehrjährigen Tiefstand erholt hatte. Der Euro reagierte mit deutlichen Kursverlusten auf die Daten, sichere Anlagen erhielten Zulauf./bgf/jkr/jha/

AXC0100 2019-04-18/10:22