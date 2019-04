Der britische Einzelhandel hat im März an die positive Entwicklung seit Jahresbeginn angeknüpft. Im Monatsvergleich seien die Umsätze um 1,1 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamts ONS am Donnerstag in London mit. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Mittel einen Rückgang um 0,3 Prozent erwartet.

Die Umsatzentwicklung für Februar wurde außerdem nach oben revidiert. Der Zuwachs habe demnach im Monatsvergleich 0,6 Prozent betragen und nicht wie zuvor gemeldet nur 0,4 Prozent. Seit Jahresbeginn sind die Umsätze im britischen Einzelhandel gestiegen.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhten sich die Umsätze im März um 6,7 Prozent. Auch das war deutlich stärker als erwartet./jkr/bgf/jha/

AXC0107 2019-04-18/10:48