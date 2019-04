Mit Blick auf die stetig steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten Verpackungen insbesondere im Onlinehandel präsentiert Packsize die vollautomatische Verpackungslinie X7. Sie produziert bis zu 1.200 versandfertige Pakete in einer Stunde für unterschiedlich große Produktsendungen. Durch die umfangreiche Expertise von Packsize im On Demand Packaging bietet die neue Verpackungslinie zudem viele Vorteile in Sachen Nachhaltigkeit und Effizienz. Mit der X7 produzieren Händler nicht nur zuverlässig bis zu 1.200 versandfertige Pakete in einer Stunde. Sie reduzieren durch die Automatisierung auch arbeitsaufwändige ...

