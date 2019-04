Erste Referenzkunden Pack Ex zeigen: Die Entscheidung, Standardfaltschachteln volldigitalisiert und automatisiert zu produzieren, war richtig. Die Pilotphase des Wormser Start-ups ist abgeschlossen und das für den B2B-Markt konzipierte Geschäftsmodell wird gut angenommen."Nach unserer erfolgreich abgeschlossenen Pilotphase können wir sagen: Unser Geschäftsmodell bewährt sich", kommentiert Marco Dembowski, Head of Business Development & Corporate Communications bei Pack Ex. Das Business-Konzept des Start-ups, einer Tochtergesellschaft von August Faller, leitet sich von aktuellen Anforderungen des ...

