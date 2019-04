BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen haben in der Debatte über die Zukunft der Mobilität in Deutschland deutlich mehr Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) und zugleich eine stärkere Belastung des Autoverkehrs angemahnt.

"Wir haben in Deutschland einen öffentlichen Verkehr, der an vielen Stellen überhaupt nicht konkurrenzfähig ist, weil da Jahre überhaupt nichts investiert worden ist", sagte ihr stellvertretender Fraktionsvorsitzender Oliver Krischer im ARD-"Morgenmagazin". So sei die Taktung schlecht, und die Verbindungen dauerten zu lange. Gerade die "letzte Meile" sei oft ein Problem. Die öffentlichen Mittel stagnierten, beklagte Krischer. "Wir brauchen in Deutschland eine Investitionsoffensive für den öffentlichen Verkehr", verlangte der Grünen-Politiker.

Im Gegenzug gelte es, Subventionen im Autoverkehr abzubauen. So passe die steuerliche Förderung von Dienstwagen "überhaupt nicht in die Zeit", und für das Diesel-Privileg gebe es "überhaupt keine Begründung mehr". Dies könne man schrittweise reduzieren. "Das ist alles Geld, das in den öffentlichen Verkehr gehört." Jemand, der per Elektromobil unterwegs sei und kein CO2 produziere, zahle weniger Steuern. "Der, der mit einem schweren Diesel unterwegs ist, viel CO2 produziert, zahlt mehr Steuern", argumentierte Krischer.

Erst am Vortag hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in der Debatte um die Mobilität der Zukunft eine reduzierte Mehrwertsteuer von 7 Prozent auch für Fernverkehrstickets der Bahn ins Spiel gebracht. Wem es mit dem Klimaschutz und dem Umstieg von Auto oder Flugzeug auf die Bahn ernst sei, der müsse "bei der Steuer ansetzen". Scheuers Vorstoß war von vielen Seiten begrüßt worden. Er hatte damit nach Angaben der Grünen einen Vorschlag von diesen aufgenommen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2019 04:41 ET (08:41 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.