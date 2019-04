FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.04.2019 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 506 (440) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RWS HOLDINGS PLC PRICE TARGET TO 615 (530) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES JD SPORTS FASHION TARGET TO 680 (500) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 1020 (990) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2650 (2750) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 2060 (2100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2490 (2630) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 225 (235) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES TO 'NEUTRAL' ('UNDERW') - TP 375 PENCE - UBS CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 110 (135) PENCE - 'NEUTRAL'



