MBH Corporation PLC vereinbart Bedingungen für den Erwerb von Guildprime Specialist Contracts Ltd. DGAP-Ad-hoc: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung MBH Corporation PLC vereinbart Bedingungen für den Erwerb von Guildprime Specialist Contracts Ltd. 18.04.2019 / 11:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MBH Corporation PLC vereinbart Bedingungen für den Erwerb von Guildprime Specialist Contracts Ltd. London, 18. April 2019 - Die MBH Corporation plc ("MBH"), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, hat die Bedingungen für den Erwerb von 100 % der Guildprime Specialist Contracts Ltd. ("Guildprime") vereinbart. Es handelt sich um eine taktische Akquisition für die bestehende Tochtergesellschaft du Boulay Contracts Ltd. Guildprime hat seinen Sitz in Großbritannien und bietet spezialisierte Ausstattungs- und Renovierungsdienstleistungen an. Die Gremien beider Unternehmen haben sich auf die Transaktionsbedingungen geeinigt. Guildprime Specialist Contracts Ltd. erzielte in dem am 30. September 2018 endenden Geschäftsjahr einen Umsatz von 5,4 Mio. GBP (rund 6,2 Mio. EUR). Die Gesellschaft ist profitabel und schuldenfrei. Diese Akquisition wird neben der du Boulay Contracts Ltd. und der Cape Ltd. das bestehende Baudienstleistungssegment der MBH-Gruppe ergänzen und erweitern. Der Schwerpunkt von Guildprime liegt auf luxuriösen Einzelhandelsausstattungen und -renovierungen, hochwertigen kommerziellen Büroflächen und Wohnungen in Großbritannien und auch in Übersee. Der Abschluss der Transaktion wird innerhalb von 30 Tagen erwartet und steht unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Aktienkaufvertrags. Es wird eine reine Aktientransaktion sein, die sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt ("EPS-accretive"). Die Details zu der Schaffung neuer Aktien und des Preises werden zum entsprechenden Zeitpunkt bekannt gegeben. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über MBH Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. www.mbhcorporation.com IR- und Pressekontakt MBH Corporation plc, Charlotte Fordham, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953 Kirchhoff Consult AG, Nicole Schüttforth, nicole.schuettforth@kirchhoff.de, +49 (0)40 609186 64 18.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MBH Corporation Plc Studio 7-9, Royal Patriotic Victoria Building, Joh SW18 3SX London Großbritannien E-Mail: fo@mbhcorporation.com Internet: https://www.mbhcorporation.com/ ISIN: GB00BF1GH114 WKN: A2JDGJ Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt EQS News ID: 801671 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 801671 18.04.2019 CET/CEST ISIN GB00BF1GH114 AXC0123 2019-04-18/11:36