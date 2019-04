In einem Youtube-Video erklärt der Professor der HTW Berlin, wie die Bürgerenergiewende die Abhängigkeit vom fossilen und klimaschädlichen Strom der Energiekonzerne beenden kann. Besonders wichtig sind demnach Investitionen in dezentrale Erneuerbare-Energien-Anlagen wie die Photovoltaik - idealerweise kombiniert mit Batteriespeicher, Elektroauto und Wärmepumpe."Macht euch unabhängig!", appelliert Volker Quaschning in seinem jüngsten Youtube-Video. Während die junge Generation für wirksamen Klimaschutz auf die Straße gehe, seien viele immer noch abhängig vom fossilem und klimaschädlichen Strom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...