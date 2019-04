Schreiner Medipharm hat in Kooperation mit der Schweizer Firma Ypsomed ein NFC-Label entwickelt, das auf den Ypsomate-Autoinjektor aufgebracht wird und hinterlegte Informationen zur Medikation an dessen elektronische Ergänzung Smartpilot übermittelt - und so die Patientensicherheit erhöht.Der Ypsomate ist ein Autoinjektor zur Selbstmedikation für vielfältige pharmazeutische Wirkstoffe und Therapiegebiete. Um aus diesem Plattform-Injektor ein smartes Device zu machen, entwickelte Ypsomed den Smartpilot - ein wiederverwendbares Add-on mit eingebauter Sensortechnologie, das einfach anzuwenden ist: ...

