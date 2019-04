Zürich - Der CRM-Lösungs-Anbieter Salesforce präsentiert neue Services auf seiner Einstein Platform, mit denen Administratoren und Entwickler kundenzentrierte künstliche Intelligenz (KI) entwickeln können - und zwar mit nur einer einzigen Zeile Code oder wenigen Klicks.

Künstliche Intelligenz gewinnt in der Wirtschaft immer grössere Bedeutung. Die in Salesforce eingebetteten Einstein-KI-Funktionen generieren täglich schon mehr als sechs Milliarden Prognosen und machen die Leistungsfähigkeit des maschinellen Lernens für Millionen von Vertriebs-, Service-, Marketing- und Handelsexperten verfügbar. Einstein ermöglicht es Geschäftsanwendern, intelligenter und produktiver zu sein, so dass sie Zeit und Ressourcen für das Wesentliche aufwenden können - ihre Kunden.

Die erweiterte Nutzung von künstlicher Intelligenz wird zum kritischen Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Deren individuelle Prozesse, Daten und Anwendungsfälle erfordern aber jeweils eine auf sie zugeschnittene KI. Angesichts des gravierenden Mangels an Datenwissenschaftlern, die für individualisierte KI-Anwendungen nötig sind, sind die erforderlichen Anpassungen für Unternehmen oft eine gewaltige Herausforderung. Salesforce schliesst diese Lücke, indem Entwickler und Administratoren mit «Point and Click»-Lösungen und Low-Code-Diensten auf der Einstein Platform unterstützt werden.

Salesforce verfolgt damit seine Mission weiter, die KI-Entwicklung zu «demokratisieren». Administratoren und Entwickler erhalten mit den neuen Einstein Services die Möglichkeit, ihr Fachwissen zu nutzen, die Fachkräftelücke zu schliessen und neue massgeschneiderte KI-Anwendungen für ihr Unternehmen bereitzustellen.

KI anwenden - mit nur einer Zeile Code oder wenigen Klicks

Einstein Platform Services macht eine Vielzahl von Machine Learning-Diensten direkt innerhalb der vertrauenswürdigen und sicheren Infrastruktur von Salesforce verfügbar: Alle Salesforce Entwickler und Administratoren können die integrierte KI unabhängig von ihrem Kenntnisstand nutzen. Das Aufsetzen eines Modells, Schulungen oder Kenntnisse in Datenwissenschaften sind nicht mehr erforderlich. Sie benötigen nur eine einzige Zeile Code oder stellen Komponenten mit Lightning Web Components, dem Entwicklungs-Framework der Salesforce Lightning Platform, zusammen. Anschliessend stellen Administratoren die Lösung mit wenigen Klicks für die Anwender bereit. Zu den neuesten Einstein Platform Services gehören:

Einstein Translation: Ermöglicht Entwicklern und Administratoren die Einrichtung einer Übersetzung aller Objekte oder Felder in Salesforce per Drag-and-Drop. So können beispielsweise Callcenter mit einem internationalen Kundenstamm mit Einstein Translation eingehende Kundenanfragen in die Muttersprache der Service-Mitarbeiter übersetzen, um ein nahtloses Kommunikationserlebnis zu schaffen. Einstein Optical Character Recognition (OCR): Nutzt Computer Vision, um Dokumente zu analysieren und automatisch die richtigen Datensätze in Salesforce ...

