Die Zahl der Menschen mit Depressionen steigt weltweit rasant. Nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind rund 322 Millionen Menschen betroffen. Allein in Deutschland wären Tausende von zusätzlichen Psychotherapeuten nötig, um diese Versorgungslücke zu schließen. Arbeitsausfälle durch Burnout und Depressionen haben sich hierzulande in den vergangenen 20 Jahren fast verdreifacht. Kann ausgerechnet das Smartphone, unser digitaler Alltagsbegleiter, Abhilfe schaffen und den Psychotherapeuten ersetzen?



Zu dieser Frage hat Autor Sebastian Meissner recherchiert, denn längst sind digitale Gesundheitsvorsorge und App-basierte Therapien Gegenstand von Forschung und Entwicklung. Kleine Start-ups, Tech-Giganten wie Google und Amazon und auch deutsche Krankenkassen haben großes Interesse an elektronischer Therapie auf Basis von Daten und Algorithmen. "Die Vermessung der Psyche - Ein Feature über digitale Therapeuten" heißt das neue ARD radiofeature. Ab Mittwoch, 24. April 2019, ist es in sieben Wort- und Kulturwellen der ARD zu hören und online unter https://beta.ardaudiothek.de/ sowie als Podcast verfügbar.



E-Mental-Health ist das neue Schlagwort, eine Unter-Kategorie des E-Health, also Gesundheitsvorsorgemaßnahmen, bei denen Computertechnologien und das Internet zum Einsatz kommen. Weltweit gibt es weit mehr als 10.000 Apps zur Behandlung von psychischen Krankheiten, die man einfach im App-Store herunterladen kann. Ihre Wirksamkeit ist umstritten und noch wenig erforscht. Sebastian Meissner hat für das Feature mit App-Entwicklern, Ärzten, Wissenschaftlern und Krankenkassenvertretern gesprochen. Investoren wittern einen potenziellen Milliardenmarkt.



Das Feature stellt die Frage, ob auf Algorithmen basierte Diagnose- und Behandlungstools die richtige Antwort auf die Bedürfnisse von psychisch angeschlagenen Menschen sind.



Sebastian Meissner, geboren 1969 im polnischen Czestochowa, studierte Pädagogik, Soziologie und Amerikanistik. Er arbeitet als Feature-Autor, Regisseur, Komponist und Klangkünstler. Für die Sendung recherchierte er in den USA und in Deutschland. Denn auch auf dem deutschen Markt gibt es bereits zahlreiche digitale Therapieangebote für psychische Krankheiten wie Depressionen.



Sendetermine:



SWR Mittwoch, 24. April 2019, 22:03 Uhr BR 2 Samstag, 27. April 2019, 13:05 Uhr SR 2 KulturRadio Samstag, 27. April 2019, 17:04 Uhr Bremen Zwei (RB) Samstag, 27. April 2019, 18:05 Uhr WDR 5 Sonntag, 28. April 2019, 11:05 Uhr NDR Info Sonntag, 28. April 2019, 11:05 Uhr hr2-kultur Sonntag, 28. April 2019, 18:05 Uhr



Redaktion: Leslie Rosin (WDR)



Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks für das ARD radiofeature 2019



