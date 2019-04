Hannover (www.anleihencheck.de) - Pünktlich zum 250. Jubiläum des Pfandbriefs steigt das in Deutschland ausstehende Volumen an Pfandbriefen nach Angaben des vdp erstmals wieder seit dem Jahr 2000, so Henning Walten von der NORD/LB.Dabei könne der Anstieg des Volumens an Hypothekenpfandbriefen, den weiterhin rückläufigen Markt für Öffentliche Pfandbriefe ausreichend kompensieren. Mit der steigenden Anzahl an grünen Emissionen habe sich der Pfandbrief in den letzten Jahren zudem einer Erweiterung des Traditionsprodukts offen gezeigt. Auch auf europäischer und globaler Ebene stelle die "deutsche Erfindung" ein weiterhin gefragtes und sicheres Anleiheprodukt dar, was sich nicht zuletzt in der steigenden Anzahl an Emittenten und Jurisdiktionen widerspiegele. Auch die Initiative zur Harmonisierung des europäischen Covered Bond-Marktes zeige einmal mehr die Überzeugung bezüglich der Bedeutung von Covered Bonds mit Blick auf die Refinanzierung insbesondere des Immobilienmarktes. Mit den European Secured Notes (ESN) könnte in den nächsten Jahren zudem eine weitere Anleiheklasse entstehen, welche auf der Grundidee der doppelten Besicherung des deutschen Pfandbriefs basiere. (Ausgabe 14 vom 17.04.2019) (18.04.2019/alc/a/a) ...

