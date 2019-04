Berlin (www.anleihencheck.de) - Die Wirtschaftsdynamik kühlt sich weltweit ab, US-Präsident Trump nimmt Europa ins Visier und dann ist da noch Italien, so Alexander Lukas, CFA bei der Weberbank.Zur Erinnerung: Im letzten Jahr habe Italien wochenlang mit Brüssel über das eigene Haushaltsdefizit gestritten. Am Ende habe Rom nachgegeben und die erwartete Neuverschuldung von 2,4 Prozent auf 2,04 Prozent gesenkt. Doch nun, nur wenige Monate später, habe Italien seine Wirtschaftsprognose von einem Prozent Wachstum für 2019 auf nur noch 0,2 Prozent reduziert und gleichzeitig die geplante Neuverschuldung auf den alten Wert von 2,4 Prozent angehoben. Was für eine Provokation inmitten der Brexit-Diskussionen! ...

