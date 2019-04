FRANKFURT (Dow Jones)--Den plötzlichen Kursaufschwung von DAX & Co am europäischen Aktienmarkt führen Händler auf den Verfalltag zurück. Sowohl der deutsche Leitindex (plus 0,6 Prozent) als auch der Euro-Stoxx-50 (plus 0,8 Prozent) klettern auf neue Jahreshochs. Angesichts der vielen Leerverkaufspositionen sei dies aber eher normal. "Die wirkliche Nagelprobe kommt nach dem Verfall des Euro-Stoxx-50 um 12 Uhr", sagt ein Händler. Denn sollten die Märkte auch nach der Berechnung des Settlement-Preises oben bleiben, wäre dies ein Zeichen "für echten Kaufdruck".

April 18, 2019 05:58 ET (09:58 GMT)

