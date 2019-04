Paris - Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten haben am letzten Handelstag vor den Osterfeiertagen die Füsse still gehalten. Geprägt wurde das Geschehen an den Handelsplätzen vor allem von Quartalsberichten einiger Unternehmen. Eine weitere Eintrübung der Unternehmensstimmung in der Eurozone drückte die Börsen nicht nachhaltig ins Minus.

"Nach eher gemischten Quartalszahlen an der Wall Street kehrt die Zurückhaltung zunächst wieder zurück auf das Börsenparkett. Die kommenden Feiertage sind ein weiterer Grund, keine grösseren Risiken einzugehen", kommentierte Milan Cutkovic, Marktanalyst bei AxiTrader.

Der EuroStoxx50 notierte am späten Vormittag 0,17 Prozent im Plus bei 3483,61 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex der Eurozone in der verkürzten Karwoche ein Gewinn von rund 1 Prozent an. Der französische Leitindex Cac 40 verlor am Gründonnerstag 0,10 Prozent auf 5557,54 Punkte, nachdem er am Mittwoch den höchsten Stand seit fast einem Jahr erreicht hatte. In London sank der FTSE 100 am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...