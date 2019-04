Wie das Unternehmen mitteilt, wird der Chief Operating Officer (COO) von Freudenberg Sealing Technologies Dieter Schäfer (63) am 30. Juni 2019 in den Ruhestand treten und dem Unternehmen noch für zwei Jahre beratend zur Verfügung stehen. Mit Schäfers Wechsel in den Ruhestand wird die Geschäftsleitun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...