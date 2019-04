Nach dem kleinen Rücksetzer vom Mittwoch scheinen die US-Börsen am Donnerstag seitwärts zu laufen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine kaum veränderte Eröffnung an. Vor dem langen Osterwochenende dürften die Anleger kein Risiko eingehen wollen, vermuten Marktbeobachter. In den USA bleiben die Börsen am Karfreitag geschlossen, der Handel wird am Montag wieder aufgenommen.

Immerhin scheinen die Handelsgespräche bald abgeschlossen. Ende April wird der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer zu Verhandlungen nach Peking reisen, erfuhr das Wall Street Journal aus Verhandlungskreisen. In der Woche darauf werde der chinesische Vizeministerpräsident Liu Hu zu einem Gegenbesuch in Washington erwartet. Ein Abkommen könnte Ende Mai/Anfang Juni unterzeichnet werden.

Am Donnerstag muss eine ganze Reihe von Konjunkturdaten verarbeitet werden, nicht zuletzt deshalb, weil die Veröffentlichung einiger Daten wegen der Feiertagspause am Freitag vorgezogen wird. Vor der Startglocke werden der Philadelphia-Fed-Index für April, der Einzelhandelsumsatz aus dem März und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Nach Handelsbeginn folgen die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe im April, der Index der Frühindikatoren aus dem März und die Februar-Daten zu den Lagerbeständen.

Daneben läuft die Bilanzsaison weiter. Am Vorabend hat unter anderem der Aluminiumkonzern Alcoa Geschäftszahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Das Unternehmen meldete einen Verlust und zeigte sich für das laufende Jahr zurückhaltend, was die Aktie im vorbörslichen Handel um 2,8 Prozent drückt. Am Freitagmorgen (Ortszeit) werden Quartalsausweise von Philip Morris und American Express erwartet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2019 06:48 ET (10:48 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.