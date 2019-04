Spekulationen über Sparvorhaben haben am Donnerstag die Aktien von Daimler an die Dax -Spitze getrieben. Am Morgen noch unauffällig in den Handel gestartet, rückten die Papiere des Stuttgarter Autobauers am frühen Nachmittag um 1,7 Prozent vor, während sich der deutsche Leitindex um 0,4 Prozent zulegte.

Die Spekulationen beruhten auf einem Medienbericht des "Manager Magazin", wonach der künftige Konzernchef Ola Källenius sein Amt mit einem Sparprogramm antreten will. Dabei sollen tausende Stellen auf dem Spiel stehen, konkret genannt wurde eine Zahl von "vielleicht 10 000" der 298 700 Mitarbeiter. Daimler wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren.

Die Daimler-Aktie erreichte am Donnerstag bei 59 Euro ein Hoch seit August. Sie knüpfte wie der gesamte Sektor an ihre jüngste Rally an. Schon am Vortag waren Autowerte im Zuge einer beobachteten Rotation von defensiven in zyklische Branchen sehr gefragt./tih/mis

