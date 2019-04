ASCHHEIM/MÜNCHEN (IT-Times) - Nach einem geglückten Wochenauftakt für die Wirecard AG mit Kursgewinnen in Serie kehrt nun offenbar wieder die Ernüchterung bei Investoren ein. Die Aktie der Wirecard AG konnte in dieser Woche an allen drei Börsentagen weiter zulegen, doch der Trend nahm heute ein jähes...

Den vollständigen Artikel lesen ...