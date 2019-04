Post-HV GJ 2018 (4). Um 12:05 Uhr trat Berthold Berger ans Mikrofon und erwähnte unter anderem, dass in Wien zwei arbeitslose IT-Vorstände von Raiffeisen und ERSTE-Bank "herumlaufen" würden, in Wien könne die Post daher aus dem Vollen schöpfen, wenn sie bankmäßig in Wien etwas entwickeln wolle. Er habe gelesen, dass es bei shoepping Softwareprobleme gegeben habe, und er fragte, ob die Post diese mittlerweile in den Griff bekommen hat. Die neuen Post-Uniformen seien von Marina Hörmanseder, das könne man ruhig erwähnen, sie sei allerdings bekannt dafür, dass sie gern mit Latex arbeite, und er fragte, ob die neue Bekleidung eh angenehm zu tragen ist. Ihn interessierte die Fluktuation in Stadt und Land, die Rayone würden immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...