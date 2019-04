In der ersten Runde der technologieübergreifenden Ausschreibung 2019 mit der Windkraft an Land gab es ausschließlich Photovoltaik-Gebot. Am Ende gab es 18 Zuschläge für Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 210 Megawatt. Die Zuschlagswerte lagen etwa auf dem Niveau der Vorrunde - der Durchschnittspreis leicht darüber.Die "Tradition" des Vorjahres setzte sich auch 2019 fort. In der ersten gemeinsamen Ausschreibungsrunde für Photovoltaik und Windkraft an Land des Jahres gingen alle Zuschläge an Solarparks. Bis zum Stichtag 1. April sind insgesamt 109 Gebote für Photovoltaik-Anlagen mit knapp 720 Megawatt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...