Zürich - In der Schweiz stehen 70'000 Mietwohnungen leer und die Preise, die für Wohneigentum bezahlt werden, sind hoch. Die Voraussetzungen auf dem Schweizer Immobilienmarkt sind für Investoren in den letzten Jahren zweifelsohne anspruchsvoller geworden. Die Nationalbank und die Finma warnen vor Überhitzungen im Bereich der Renditeliegenschaften. Doch nur daraus einen bevorstehenden Crash abzuleiten, wäre zu einfach.

«Tausenden Hausbesitzer droht der Konkurs - So schlimm wird der Immo-Crash». Gemäss einem kürzlich erschienen Artikel im Blick scheint das Platzen der nächsten Immobilienblase so sicher wie das Amen in der Kirche: «Der nächste Crash kommt bestimmt, und wird Tausende in den Konkurs treiben» heisst es im Artikel weiter. Hauptargument: Statistisch betrachtet, müsse alle 20 Jahre mit einem Einbruch der Immobiliienpreise gerechnet werden.

Boulevardmediale Panikmache oder begründete Angst? Ardian Gjeloshi, Gründer und Verwaltungsrat des digitalen Schweizer Immobilien-Ökosystems Crowdhouse winkt ab: «Vergangene Tendenzen sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Entwicklung. Wichtig ist eine differenzierte Betrachtung der Situation unter Berücksichtigung der aktuellen Voraussetzungen.»

Parallelen zur Immobilienkrise der 90er-Jahre?

In der letzten Immobilienkrise der 90er-Jahre fielen die Immobilienpreise laut Blick im Schnitt um 40 Prozent. Ein derart drastischer Preisabsturz würde unbestritten auch heute viele Eigentümer in Schwierigkeiten bringen. Doch die Ausgangslage ist nicht vergleichbar. Insbesondere zwei Unterschiede sind festzustellen. Nach dem Börsencrash von 1987 fuhr die Nationalbank eine lockere Geldpolitik, bis sie im Jahr 1989 den Schalter abrupt umlegte. Der Diskontsatz wurde fast verdoppelt und die Zinsen für neue Hypotheken stiegen in knapp zwei Jahren ...

