NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem kleinen Rücksetzer vom Mittwoch zeichnen sich zur Eröffnung an den US-Börsen am Donnerstag kleine Kursgewinne ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung an. Vor dem langen Osterwochenende dürften die Anleger kein Risiko eingehen wollen, vermuten Marktbeobachter. In den USA bleiben die Börsen am Karfreitag geschlossen, der Handel wird am Montag wieder aufgenommen.

Immerhin scheinen die Handelsgespräche mit China bald abgeschlossen. Ende April wird der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer zu Verhandlungen nach Peking reisen, erfuhr das Wall Street Journal aus Verhandlungskreisen. In der Woche darauf werde der chinesische Vizeministerpräsident Liu Hu zu einem Gegenbesuch in Washington erwartet. Ein Abkommen könnte Ende Mai/Anfang Juni unterzeichnet werden.

Geballte Ladung an Konjunkturdaten und Unternehmensbilanzen

Am Donnerstag muss eine ganze Reihe von Konjunkturdaten verarbeitet werden. Der vor der Startglocke veröffentlichte Philadelphia-Fed-Index ging im April stärker als erwartet zurück, dafür stieg der Einzelhandelsumsatz im März überraschend deutlich. Auch die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche überraschte positiv mit einem Rückgang, während Ökonomen einen Anstieg prognostiziert hatten.

Nach Handelsbeginn folgen die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe im April, der Index der Frühindikatoren aus dem März und die Februar-Daten zu den Lagerbeständen.

Daneben läuft die Bilanzsaison weiter. Am Vorabend hat unter anderem der Aluminiumkonzern Alcoa Geschäftszahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Das Unternehmen meldete einen Verlust und zeigte sich für das laufende Jahr zurückhaltend, was die Aktie im vorbörslichen Handel um 3 Prozent drückt.

Am Donnerstagmorgen (Ortszeit) veröffentlichten Philip Morris und American Express Zahlen. Während jene von Philip Morris mit einem Kursanstieg um 0,5 Prozent honoriert werden, geht es für American Express um 0,8 Prozent nach unten.

Der Mischkonzern Honeywell hat im ersten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Die Aktie steigt um 1,3 Prozent. Der Ölkonzern Schlumberger hat zwar mit dem Umsatz die Erwartungen übertroffen, doch ging dieser im Vergleich zum Vorquartal ebenso wie der Gewinn zurück. Die Anleger scheinen dies dem Unternehmen nicht zu verübeln, denn die Aktie zeigt sich 0,7 Prozent höher.

Schwache europäische Einkaufsmanagerindizes belasten Euro

Am Devisenmarkt fällt der Euro deutlicher unter die Marke von 1,13 Dollar, nachdem Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone schwächer als erwartet ausgefallen sind. Aktuell geht die Gemeinschaftswährung mit rund 1,1250 Dollar um.

Die Ölpreise legen trotz des zum Euro stärkeren Dollar zu. Die Akteure setzen darauf, dass die Sanktionen gegen Iran und Venezuela die Preise stützen und möglicherweise auch ein Ende der derzeit geltenden Opec-Fördermengenbeschränkungen kompensieren können. Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI steigt um 0,4 Prozent auf 63,99 Dollar. Brentöl legt um 0,3 Prozent auf 71,87 Dollar zu.

Gold erholt sich leicht. Die Feinunze steigt um 0,1 Prozent auf 1.275 Dollar.

Auch Staatsanleihen sind gefragt, was Händler mit den schwachen Daten aus der Eurozone erklären. Die Zehnjahresrendite sinkt um 2,2 Basispunkte auf 2,57 Prozent. Dünne Umsätze aufgrund einer verkürzten Sitzung könnten die Kursbewegungen allerdings verzerren. Der US-Anleihehandel endet am Donnerstag schon um 20.00 Uhr MESZ.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,39 -0,8 2,40 118,8 5 Jahre 2,39 -2,2 2,41 46,2 7 Jahre 2,47 -2,0 2,49 22,5 10 Jahre 2,57 -2,2 2,60 12,9 30 Jahre 2,98 -1,3 2,99 -8,6 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:46 Uhr Mi, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1245 -0,48% 1,1301 1,1303 -1,9% EUR/JPY 125,90 -0,54% 126,47 126,57 +0,1% EUR/CHF 1,1381 -0,32% 1,1409 1,1403 +1,1% EUR/GBP 0,8650 -0,18% 0,8663 0,8665 -3,9% USD/JPY 111,97 -0,06% 111,92 111,99 +2,1% GBP/USD 1,2999 -0,30% 1,3045 1,3043 +1,9% Bitcoin BTC/USD 5.244,84 +0,26% 5.270,38 5.214,76 +41,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,99 63,76 +0,4% 0,23 +37,6% Brent/ICE 71,87 71,62 +0,3% 0,25 +30,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.274,79 1.274,10 +0,1% +0,69 -0,6% Silber (Spot) 14,98 15,01 -0,2% -0,03 -3,3% Platin (Spot) 891,40 889,00 +0,3% +2,40 +11,9% Kupfer-Future 2,92 2,97 -1,4% -0,04 +10,9% ===

