DGAP-News: QSC AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung QSC AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.05.2019 in Gürzenich Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-04-18 / 15:02 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. QSC AG Köln Wertpapier-Kenn-Nummer 513700 / ISIN DE0005137004 Korrektur der Einberufung der Hauptversammlung In der am 15. April 2019 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung zu der am 29. Mai 2019 in Köln stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung findet sich unter Tagesordnungspunkt 2 'Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns' ein redaktioneller Fehler bei dem Hinweis auf das Datum für die Fälligkeit des Dividendenanspruchs. Korrekt muss es lauten: 'Der Anspruch auf die Dividende ist am 4. Juni 2019 fällig.' Ansonsten verbleibt es unverändert bei der am 15. April 2019 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung. Köln, im April 2019 *QSC AG* _Der Vorstand_ 2019-04-18 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: QSC AG Mathias-Brüggen-Str. 55 50829 Köln Deutschland E-Mail: invest@qsc.de Internet: http://www.qsc.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 801887 2019-04-18

