Supply-Chain-Softwareunternehmen erweitert seine Self-Service-Optionen, bietet mehr Kontrolle für Kunden über ihre Daten

CINCINNATI, April 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, ein globaler Anbieter von Konnektivität, Integration und Unified Commerce für Handelspartner, gab heute bekannt, dass TrueCommerce Datalliance, sein Geschäftsbereich für Vendor Managed Inventory (VMI) und Collaborative Replenishment (CR) Software, das erste von drei Software-Updates für 2019 veröffentlicht hat. Zusätzlich zu Fehlerbehebungen für die allgemeine Zuverlässigkeit und Stabilität bietet das Update Kunden mehr Kontrolle über die Aktualisierung spezifischer Felder und darüber, wer Zugriff auf diese Informationen hat, und fügt außerdem die geschäftsgesteuerte Nachfrage hinzu.



Doug Bethea, Vice President of Consumer Goods Solutions, kommentierte: "Jedes Update ist facettenreich. Wir implementieren notwendige Sicherheitsänderungen und passen Code an, um die Leistung für unsere Kunden zu optimieren. Wir bringen außerdem unsere eigene Idee für Mehrwertfunktionen ein. Darüber hinaus arbeiten wir immer mit Kunden zusammen, um erweiterte Merkmale zu implementieren, da dies alles Teil unserer Strategie ist, damit unsere Partner vernetzter sind, besser unterstützt werden und besser darauf vorbereitet sind, was als Nächstes ansteht. Ein solches Merkmal, das dafür sorgt, ist die Implementierung von geschäftsgesteuerter Nachfrage.

TrueCommerce Datalliance hält geschäftsgesteurte Nachfrage für ein wichtiges Merkmal, da Nutzer damit Bestandsanforderungen besser planen können. Bethea erklärte: "Stellen Sie sich vor, Sie stellen Widgets her und verkaufen Sie an Hunderte von Einzel- und Großhändler. Unsere Plattform aggregiert all die offenen Aufträge, die prognostizierte zukünftige Nachfrage, den aktuellen Lagerbestand, die gewünschten Bestandsniveaus in allen Einzel- und Großhandelsvertriebswegen und berücksichtigt dabei Dinge wie die Bauzeit von Herstellern, um eine ganzheitliche Ansicht der Supply Chain zu erstellen.

Die geschäftsgesteuerte Nachfrage in der Plattform von TrueCommerce Datalliance funktioniert für Hersteller von Industrie- oder Verbraucherwaren. Sie wird von einigen großen Kunden wie Rockwell, einem globalen Hersteller von industriellen Automatisierungs- und Informationsprodukten, eingesetzt. Simon Yang, Distributors Inventory Planning Manager für AP und EMEA, kommentierte: "Rockwell engagiert sich dafür, einen Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden durch eine vollständig vernetzte Supply Chain zu erzielen. Dieses neue Merkmal beschleunigt den Informationsfluss von Kunden, damit wir Kundenanforderungen besser verstehen und besser auf sie reagieren können. Es reduziert hastige Bestellungen, sorgt dafür, dass die Kunden zufrieden bleiben, und erlaubt es allen, sich anderen Dingen zuzuwenden. Dies ist ein fantastisches Merkmal, das in diesem Update enthalten ist."

Datalliance ist eine Erweiterung von TrueCommerce Foundry - ein breiter Satz von Unified-Commerce-Services und Apps, die Kunden, Lieferanten, Vertriebswege und Systeme verbinden. Diese Plattform revolutioniert die Sichtbarkeit und Kollaboration in der Lieferkette, indem es Unternehmen hilft, das Beste aus ihren Omnichannel-Initiativen zu machen, durch P2P-Konnektivität, Auftragsmanagement, kollaborative Wiederauffüllung, intelligentes Fulfillment, funktionsübergreifende Analytik und Informationsmanagement in der Produktion.

Die Lösung setzt das Global Commerce Network von TrueCommerce ein, zu dem mehr als 92.000 angeschlossene Händler, Großhändler und Logistkdienstleister gehören. Als ein echter Managed-Service-Anbieter verwaltet TrueCommerce den Onboarding-Vorgang für neue Handelspartner sowie das laufende Management von Zuordnungs- und Etikettierungsänderungen spezifisch für jeden Handelspartner.

Um weitere Informationen über Supply-Chain-Lösungen von TrueCommerce Datalliance zu erhalten, besuchen Sie die Website des Unternehmens. Aktuelle Kunden können die vollständigen Details des Release im Kundenportal von TrueCommerce Datalliance finden.

Über TrueCommerce

TrueCommerce ist die umfassendste Methode, um Ihr Unternehmen über die Lieferkette hinweg zu vernetzen und alles zu integrieren, von EDI, über Bestandsmanagement, Fulfillment, digitalen Schaufenstern und Marktplätzen bis zu Ihrem Geschäftssytem und was immer als Nächstes kommt. Um im dynamischen globalen Markt von heute immer vornauf zu bleiben, müssen Unternehmen in der Lage sein, in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig aktiv zu sein. Doch dies erfordert häufig zu viele Lösungen und zu viel Aufwand beim Assemblieren. Seit Jahrzehnten hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, vernetzter zu sein, mehr Unterstützung zu haben und besser auf Entwicklungen der Zukunft vorbereitet zu sein. Darum vertrauen Tausende von Unternehmen auf uns - von Start-ups bis zu Unternehmen im Fortune 100 in unterschiedlichen Branchen.

TrueCommerce: Do business in every direction

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.truecommerce.com .

